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1 час назад

Любовь Успенская заявила, что занималась бизнесом в США

Газета.Ru

Певица Любовь Успенская в интервью "Новому радио" призналась, что получает пенсию в США, так как занималась там бизнесом и платила налоги.

Успенская призналась, что получает пенсию в США
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Получаю пенсию в Америке. Она просто положена всем, кто имел в США бизнес, платил налоги. Сумма небольшая, но капает. Даже не трачу ее, но мало ли что",

— отметила Успенская.

Певица призналась, что не знает, сколько денег тратит на свое содержание. Успенская убеждена, что ее не затронут финансовые проблемы, поэтому не видит смысла откладывать деньги на "черный день". По ее словам, даже во времена кризиса, когда отменялись концерты, она зарабатывала достаточно, выступая на корпоративах.

"В день у меня могло быть по четыре таких выступления. Меня даже как-то коллеги подкалывали, мол, из-за таких как я в стране наступает кризис",

— посмеялась Успенская.

Звёзды,Любовь Успенская,
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