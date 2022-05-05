Успенская призналась, что получает пенсию в США

Певица Любовь Успенская в интервью "Новому радио" призналась, что получает пенсию в США, так как занималась там бизнесом и платила налоги.

"Получаю пенсию в Америке. Она просто положена всем, кто имел в США бизнес, платил налоги. Сумма небольшая, но капает. Даже не трачу ее, но мало ли что",

Певица призналась, что не знает, сколько денег тратит на свое содержание. Успенская убеждена, что ее не затронут финансовые проблемы, поэтому не видит смысла откладывать деньги на "черный день". По ее словам, даже во времена кризиса, когда отменялись концерты, она зарабатывала достаточно, выступая на корпоративах.