Поклонники не узнали Волочкову на видео

"Сегодня, встретившись с Майей Михайловной, я понимаю — все, что я делала до этого — это просто ничего. Потому что тот образ, который она пронесла через всю жизнь, тот образ, который она показала на репетиции, танцуя перед нами, конечно, это вызывает восхищение. И я не верила, что это будет возможно. Удостоиться честь станцевать партию "Кармен" после Майи Михайловны Плисецкой — это для меня большое событие и большая награда",