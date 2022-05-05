Поклонники не узнали Волочкову на видео

В последнее время Анастасия Волочкова у широкой публики больше ассоциируется со скандалами, а не с балетом и Большим театром. В своем Telegram-канале артистка опубликовала архивные кадры репетиции с легендарной балериной Майей Плисейцкой.
"Сегодня, встретившись с Майей Михайловной, я понимаю — все, что я делала до этого — это просто ничего. Потому что тот образ, который она пронесла через всю жизнь, тот образ, который она показала на репетиции, танцуя перед нами, конечно, это вызывает восхищение. И я не верила, что это будет возможно. Удостоиться честь станцевать партию "Кармен" после Майи Михайловны Плисецкой — это для меня большое событие и большая награда",
— поделилась Волочкова своими эмоции на видео.
Поклонники балерины обратили внимание, что на кадрах Анастасия предстает юной и скромной девушкой, а ее фигура — далека от объемных форм. Подписчики считают, что Волочкова с возрастом могла стать похожей на Плисецкую, а не превращаться в скандальную особу.
Ранее стало известно, сколько Волочкова зарабатывает на скандальных ТВ-шоу.