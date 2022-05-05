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56 минут назад

"Декольте и голые плечи": эксперт моды оценил внешность Асмус

Мария Иглина

Модный эксперт Александр Васильев дал оценку внешности актрисы Кристины Асмус. Подробностями он поделился в своей авторской колонке для издания "7 дней".

"Декольте и голые плечи": эксперт оценил внешность Асмус
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Васильев отметил, что звезда фильма "Текст" обладает точеной фигурой. Актриса выбирает наряды с акцентом на талии, поскольку любит быть в центре внимания. Кроме этого, в одежде Асмус предпочитает минимализм и не придерживается определенного стиля:

"Она любит простые формы. При этом в ее образах всегда присутствует эротическая тема – то мини и открытые ноги, то декольте и голые плечи, то обнаженные тонкие щиколотки. Такие девушки пользуются популярностью у мужчин".

Эксперт моды добавил, что Асмус обладает прекрасным контуром бедер и красивыми тонкими руками. Он также отметил, что актриса выглядит очаровательно даже в простых повседневных вещах:

"Это дает ей определенное преимущество. За подобную простоту, наверное, ее и любят".

Кроме этого, Васильев похвалил Кристину Асмус за ее наряды на вручении премии "Золотой орел" и на открытии Московского кинофестиваля, сравнив ее с голливудской звездой. На первом мероприятии актриса предстала в длинном платье голубого цвета, а для второго она выбрала облегающее длинное платье с обнаженной спиной и шлейфом.

Ранее появились первые подробности о новом возлюбленном Дайнеко.

Звёзды,Кристина Асмус,Александр Васильев,
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