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1 час назад

Рома Желудь вызвал на бой Даню Милохина

Газета.Ruиещё 1

Блогер Рома Желудь (Настоящее имя - Роман Керимов) принял вызов на бой звезды TitTok Дани Милохина, осудившего коллегу за агрессию к тиктокерам и в шутку предложившего лично разобраться. В ответ 26-летний Желудь осыпал молодую знаменитость оскорблениями и высмеял его усилия в спортзале.

Рома Желудь вызвал на бой Даню Милохина
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Малыш, ну, ты куда лезешь-то? Зачем тебе это надо? Подумай сто раз! Причем такой смешной. Говорит: "Я вызываю тебя на бой. Занимайся!". Не твоего уровня артиллерия на том конце провода, зайчик",

- пригрозил он по видеосвязи.

Также экс-звезда YouTube призвал 20-летнего Милохина не зазнаваться, поскольку его популярность и друзья однажды могут исчезнуть:

"Потом ты на фиг никому не будешь нужен. Сто процентов! Тебе лучше дружить с такими, как я, опыта набираться, а не драться лезть. Да, мы будем драться в больших перчатках. Бой будет! Я принимаю твой вызов! Знаете, Даня никогда не согласится на бой ММА, хотя я готов на него пойти с голыми кулаками".

Звёзды,Роман Керимов,Рома Желудь,
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