Рома Желудь вызвал на бой Даню Милохина

"Потом ты на фиг никому не будешь нужен. Сто процентов! Тебе лучше дружить с такими, как я, опыта набираться, а не драться лезть. Да, мы будем драться в больших перчатках. Бой будет! Я принимаю твой вызов! Знаете, Даня никогда не согласится на бой ММА, хотя я готов на него пойти с голыми кулаками".