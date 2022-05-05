"Никогда не забуду": Херд вспомнила, как Депп впервые ударил ее

Американская актриса и модель Эмбер Херд рассказала о первом случае насилия со стороны бывшего мужа Джонни Деппа. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам знаменитости, впервые инцидент произошел из-за ее вопроса о татуировке:
"Я никогда этого не забуду. Это изменило мою жизнь. Я сидела на диване, и мы просто разговаривали. Он пил. Я думаю, что он еще употреблял".
Актриса спросила у Деппа, что означает его татуировка с надписью Wino forever. Актер ответил, что на ней написано "вино", Херд рассмеялась, из-за чего Депп ее и ударил.
"Я теряю равновесие. Я вдруг осознаю, что со мной случилось худшее, что могло случиться. Я так хочу, чтобы все это было шуткой",
— поделилась воспоминанием Эмбер. Она также добавила, что после случившегося актер начал плакать, а затем извинился перед ней, однако Херд была уверена, что эта ситуация повторится снова.