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1 час назад

Дакота рассекретила свой главный детский комплекс

Inc-News

Этот недостаток никто не замечал, но знаменитость все равно страдала.

Дакота рассекретила свой главный детский комплекс
Фото: Inc-NewsInc-News

Певица Рита Дакота призналась, что будучи маленькой, часто падала и разбивала себе нос. Уже позже медики установили, что такие микротравмы привели к искривлению стенок носа.

Узнав о том, что у нее кривой нос, девушка начала сильно комплексовать по поводу своей внешности. Хотя никто из посторонних людей не только не зал об этом, но и не замечал недостатка.

Позднее будущая певица еще неудачно пыталась сделать пирсинг в домашних условиях, в результате чего оказалась в больнице с воспалением надхрящницы. С тех пор она дышит только одной ноздрей.

По словам певицы , со временем она научилась любить себя такую, как она есть. Но если была возможность повернуть время вспять, это помогло бы ей избежать множества ошибок.

«Мой нос - лютый геморрой. И визуально, и функционально. Это главный мой комплекс все эти годы. И я очень жалею, что не послушала свою умную маму и так изуродовала свой ровный от природы носик",

- призналась звезда.

Звёзды,Рита Дакота,
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