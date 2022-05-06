Энрике Иглесиас объяснил, почему у его дочери русское имя

Испанский певец Энрике Иглесиас рассказал, почему назвал свою младшую дочь Машей. Об этом сообщает MK.

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Он объяснил, что имя было выбрано его супругой теннисисткой Анной Курниковой. Их третий ребенок родился в январе 2020 года.

«Имя для нашей дочери выбрала Анна, а мне оно сразу понравилось», — рассказал lenta.ru испанец.

Семья знаменитостей проживает в Майами. Артист рассказал, что в семье говорят на испанском, английском и русском языках.