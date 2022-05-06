Энрике Иглесиас объяснил, почему у его дочери русское имя

Испанский певец Энрике Иглесиас рассказал, почему назвал свою младшую дочь Машей. Об этом сообщает MK.
Он объяснил, что имя было выбрано его супругой теннисисткой Анной Курниковой. Их третий ребенок родился в январе 2020 года.
«Имя для нашей дочери выбрала Анна, а мне оно сразу понравилось», — рассказал lenta.ru испанец.
Семья знаменитостей проживает в Майами. Артист рассказал, что в семье говорят на испанском, английском и русском языках.
До этого мы рассказывали про личность отца ребенка Натальи Фриске.