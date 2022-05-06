Азиза спустя годы высказалась об убийстве Талькова

Игоря Талькова не стало 6 октября 1991 года. До сих пор многие считают, что к гибели артиста причастна Азиза. Внезапно и сама певица заговорила о давнем трагическом событии.

Фото: экспресс газета экспресс газета

Жизнь исполнителя хита «Чистые пруды» оборвалась во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Роковой выстрел произвел один из сотрудников и по совместительству ухажер Азизы Игорь Малахов. Как сразу стало известно, между мужчиной и Тальковым произошел конфликт. Драка быстро переросла в перестрелку, и одна из пуль попала прямо в сердце музыканту.

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Со дня смерти артиста прошло более 30 лет, а Азизе до сих пор припоминают этот инцидент. Можно представить, насколько звезде неприятно говорить на эту тему. Тогда исполнительницу винили в гибели Талькова, так как существовало расхожее мнение, что певица могла предотвратить убийство артиста. В новом интервью Азиза призналась, что ей было действительно нелегко. Но вопреки всему знаменитость не сломалась.

«После смерти Талькова многие на моем месте спились бы или еще хуже... Но я родилась в семье музыкантов. Мои предки — глубоко религиозные люди, они служители мечети. У меня не было задачи умереть на сцене. Я на все смотрела спокойно, не было возможности петь — я преподавала, вышивала, как научили бабушки, замуж выходила. Я жила, а не выживала», — заявила артистка.

Только в последнее время Азиза снова начала мелькать на телевидении. Исполнительницу приглашают на съемки ток-шоу и в музыкальные проекты. И сейчас певица готовится к возвращению на большую сцену. Надо сказать, что упорству звезды можно только позавидовать. Выступать перед публикой Азиза начала еще в 16 лет, с того самого момента, как не стало отца. Артистка тогда взвалила на себя большую часть семейных обязательств и с тех пор посвящала все время работе.

«Я долго несла этот груз и в какой-то момент начала понимать, что мое здоровье становится хуже», — призналась Азиза.