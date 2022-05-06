Внешность Семенович на фото без макияжа вызвала споры в сети

Бывшая солистка группы «Блестящие» и актриса Анна Семенович показала естественную внешность без мейкапа и вызвала споры среди фанатов. Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

43-летняя певица опубликовала кадр, на котором она позирует во дворе дома с шампуром в руках. Знаменитость запечатлели в спортивном костюме и жилетке темно-синего цвета, а также белых кроссовках. На размещенном фото видно, что волосы Семенович распущены, а на ее лицо не нанесен макияж.

«Мои майские выходные начинаются. Завтра по плану курица на решетке, накидайте мне вкусного маринада»,

— подписала публикацию артистка.

Подписчики неоднозначно отнеслись к внешнему виду звезды, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. Так, одни раскритиковали новый снимок Семенович. «Бомбочка вновь что-то ест», «Ну и где вы похудели? Щеки огромные», «Хватит уже есть», «Обжорство хуже наркомании», «Колобок», — высказывались пользователи сети.