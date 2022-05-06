Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
1 час назад

Внешность Семенович на фото без макияжа вызвала споры в сети

Lenta.ru

Бывшая солистка группы «Блестящие» и актриса Анна Семенович показала естественную внешность без мейкапа и вызвала споры среди фанатов. Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Внешность Семенович на фото без макияжа вызвала споры в сети
Фото: Lenta.ruLenta.ru

43-летняя певица опубликовала кадр, на котором она позирует во дворе дома с шампуром в руках. Знаменитость запечатлели в спортивном костюме и жилетке темно-синего цвета, а также белых кроссовках. На размещенном фото видно, что волосы Семенович распущены, а на ее лицо не нанесен макияж.

«Мои майские выходные начинаются. Завтра по плану курица на решетке, накидайте мне вкусного маринада»,

— подписала публикацию артистка.

Подписчики неоднозначно отнеслись к внешнему виду звезды, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. Так, одни раскритиковали новый снимок Семенович. «Бомбочка вновь что-то ест», «Ну и где вы похудели? Щеки огромные», «Хватит уже есть», «Обжорство хуже наркомании», «Колобок», — высказывались пользователи сети.

В то же время другие поклонники восхитились фигурой постройневшей певицы. «Ты действительно похудела», «Как всегда красавица!», «Анюта, вы красотка!», «Живая и настоящая», «Вы стали выглядеть намного лучше», «Похудение пошло Ане на пользу», «Какая вы клевая», «Восхищаюсь вами», — отмечали юзеры.

Звёзды,Анна Семенович,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители