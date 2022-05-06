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2 часа назад

Экс-солистка «Ленинграда» рассказала о насилии

Даша Краснова

Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс рассказала о насилии со стороны матери. Об этом сообщает «СтарХит».

Экс-солистка «Ленинграда» рассказала о насилии
Фото: социальные сетисоциальные сети

Певица призналась, что в юности часто страдала от рукоприкладства родительницы и так и не смогла наладить хорошие отношения с матерью. Отношения Вокс с родственницей сильно испортились, когда девушка училась на втором курсе театральной академии.

На одной из репетиций девушка получила сотрясение мозга. Тогда мать уговорила ее взять академический отпуск, чтобы та поняла, хочет ли она продолжать обучение в этом направлении.

«Я подписала заявление, даже не читая, а оказалось, это было согласие на то, что я забираю документы», — поделилась певица.

Девушка доверяла маме и не могла представить, что та обманет ее. Когда Вокс перестала учиться, то столкнулась с домашним насилием.

«Мама, которая говорила: "Ты, главное, учись, развивайся и ни о чем не беспокойся", — через неделю била меня головой о ступеньки на лестничной клетке, крича, что я тварь и паразитка, которая сидит у нее на шее. И лучше бы я сдохла».

Мать также высказывала сожаление по поводу рождения дочери.

«Она без конца повторяла: "Надо было все-таки сделать аборт, а потом родить мальчика — голубоглазого Стасика. Он бы играл на скрипке и любил меня"».

При этом звезда добавила, что считала себя виноватой в агрессивном поведении матери.

«Если меня мама избивает, если она все время говорит, что я страшная, жирная и бездарная уродина с отвратительным характером, которая никогда не выйдет замуж и не будет счастлива, потому что такая тварь, как я, просто не имеет права на существование, — так оно и есть».

До этого мы рассказывали подробности по делу Деппа и Херд.

Звёзды,Алиса Вокс,
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