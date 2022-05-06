Николь Кидман обвиняют в чрезмерной модификации лица

Поклонники Николь Кидман заподозрили неладное и ставят под сомнение её последний пост в социальных сетях. На нём звезда позирует с режиссёром Лулу Ванг на съёмочной площадке нового сериала от Amazon под названием «Экспаты». По мнению комментаторов, что-то в лице голливудской актрисы оказалось совсем другим, поскольку её фарфоровая кожа выглядела чересчур опухшей, подтянутой и без единой морщинки, что странно, ведь Николь 54 года. Возможно, всему виной уколы красоты или даже пластические операции.

Фото: mainstyle mainstyle

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«Что ты сделала со своим лицом? Ты становишься похожа на монстра, это печально, потому что ты была прекрасна». «Вы не похожи на себя Николь», — пишут пользователи.

На негодование со стороны аудитории решил ответить сертифицированный пластический хирург Дара Лиотта и, по её мнению, Кидман недавно легла под нож или взяла на вооружение серьёзный Facetune. «Несомненно, эти фотографии создают впечатление, что она сделала подтяжку лица и шеи», — сказала эксперт, владеющая частной клиникой в Верхнем Ист-Сайде.

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По направлению линий лица можно определить, что более глубокие структуры были подтянуты и приподняты (жёлтые стрелки), наиболее это заметно в области надбровных дуг и уголков рта. Линия челюсти и шея выглядят подтянутыми и гораздо более молодыми, чем это возможно без хирургического вмешательства или серьёзного фейс-тюнинга (синие линии). На фотографии с красными линиями показано расположение шрамов от подтяжки лица и шеи, и вы можете видеть, что область прямо перед этой линией разреза выглядит плоской. Это классика раннего заживления после фейслифтинга, с момента которого пошёл год или даже меньше. Однако у дважды сертифицированного и отмеченного наградами пластического хирура Дэвида Шафера немного иное мнение насчёт актрисы.

«Когда люди выглядят по-другому, первое, что интересует всех, это не делали ли они пластическую операцию. Однако необходимо учитывать и другие соображения, особенно при повсеместном использовании фильтров в социальных сетях. То, как выглядит человек на статичной фотографии в Интернете, может полностью отличаться от того, как он выглядит вживую», — сказал он.

Но всё же доктор не исключает проведение операций в данном случае. Пластическая хирургия, как пояснил он, охватывает целый спектр различных процедур — от ботокса, подтяжки лица и филлеров до липосакции, но довольно часто о ней говорят плохо. По его словам, только «плохие работы» выглядят слишком неестественно.

«На фотографии Николь излучает молодость и имеет гладкую кожу. Это могут быть фильтры, ботокс или дермальные наполнители, которые помогают разгладить морщины и восполняют потерянный объем в её щеках. У Кидман определённо есть доступ к лучшим специалистам по уходу за кожей и эстетистам своего дела», — добавил Дэвид.

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Сертифицированный пластический хирург Норман Роу из Rowe Plastic Surgery высказал аналогичные предположения, взглянув на недавнюю фотографию Кидман.

«Похоже, что в прошлом она делала подтяжку лица, но трудно сказать, была ли эта работа недавней или нет. Если это было год или больше назад или возможно, она изменила свою внешность совсем недавно, сделав лазерные, ботоксные и филлерные процедуры, поскольку даже подтяжку лица нужно поддерживать. Её изменившаяся внешность на фото объясняется тем, что она постоянно поддерживает уже проведенные ранее процедуры. Когда человек продолжает делать лазер, ботокс или филлеры в сочетании с подтяжкой лица, его внешний вид может немного измениться со временем», — сказал он.

Когда речь идёт о знаменитостях, мы привыкаем к тому, как они выглядели на пике своей славы или в самой запоминающейся сцене в фильме, но важно понимать, что селебрити стареют так же, как и все люди, и со временем могут поменяться. Сама актриса отрицала любый вмешательства, настаивая на том, что она ухаживает за кожей и придерживается здорового образа жизни.

«У меня нет ничего на лице или чего-то ещё. Я пользуюсь солнцезащитным кремом и не курю. Я забочусь о себе. И я очень горжусь тем, что могу это сказать», — сказала она журналу Marie Claire в 2007 году.