Беременная Бритни Спирс продолжает эпатировать публику

Знаменитость, которой удалось избавиться от опеки отца, продолжает сниматься в чем мать родила. Теперь артистка делает это с собакой, считая подобные снимки умилительными.

Фото: клео.ру клео.ру

Буквально несколько недель назад Бритни Спирс сообщила поклонникам радостную новость – она беременна. Артистка призналась, что новое состояние ее радует. О ребенка певица мечтала уже давно, но воплотить свои желания в реальность не могла, так как была скована в данных решениях опекой со стороны отца.

Джейми Спирс, согласно постановлению суда, контролировал жизнь своей дочери полностью. Без него она не могла выйти замуж и родить ребенка. Отец заставлял дочь принимать оральные контрацептивы, чтобы она случайно не забеременела.

Пользоваться своими деньгами она также не могла. Звезда выходила в социальные сети, используя старую модель смартфона. Новые гаджеты знаменитости никто не покупал, а контент, который она публиковала в социальных сетях, проходил тщательную цензуру.

Несколько месяцев назад звезде удалось избавиться от этой опеки. Сказался возраст и нежелание имеющего проблемы со здоровьем отца воевать со своей дочкой. СМИ писали, что должен быть назначен новый опекун, но пока такого нет: Бритни оказалась предоставлена сама себе.

Сразу же после избавления от опеки звезда стала эпатировать публику, показывая в социальных сетях снимки, на которых она была обнажена. Спирс поняла, что это вызывает определенный ажиотаж и продолжила делать ставку на подобные фотографии, невзирая на свое теперь уже интересное положение.

Буквально на днях Бритни опубликовала свежую серию снимков, на которых она была запечатлена полностью без одежды. Причинные места звезда прикрыла смайликами и… собакой.

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