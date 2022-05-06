Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
36 минут назад

МакSим рассказала о восстановлении после ковида

New Magazine

Девушка призналась, что с трудом стояла на ногах.

МакSим рассказала о восстановлении после ковида
Фото: new magazinenew magazine

Прошлый год выдался очень тяжелым для певицы МакSим. Она перенесла ковид в тяжелой форме, впала в кому и вышла из нее спустя два месяца. Певица справилась с болезнью, но до сих пор проходит реабилитацию. Однако она уже готова выйти на сцену. Недавно она произвела настоящий фурор, приняв участие в шоу “Маска”.

Кстати, недавно Марина выступала на вечеринке своего знакомого бизнесмена, который заплатил ей кругленькую сумму. Гости остались довольны и отметили, что голос артистки полностью восстановился. Для этого, МакSим проделала долгую и упорную работу.

Для того, чтобы восстановить голос и уверенно стоять на сцене, артистке пришлось не только заниматься вокалом, но и всем телом. Так, она начала заниматься акробатикой. На самых первых занятиях тренер недоумевал, почему звезда неуверенно стоит на руках. “Когда он увидел меня в первый раз, говорил: “Почему неуверенно стоишь на руках?”. Я говорю: “Вообще-то на ногах еще пока с трудом…”, – призналась певица.

Сейчас любимица публики пока не может зажигать на сцене, как раньше. Но Марина не опускает руки и обещает, что совсем скоро она окончательно окрепнет.

Звёзды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители