МакSим рассказала о восстановлении после ковида

Девушка призналась, что с трудом стояла на ногах.

Фото: new magazine new magazine

Прошлый год выдался очень тяжелым для певицы МакSим. Она перенесла ковид в тяжелой форме, впала в кому и вышла из нее спустя два месяца. Певица справилась с болезнью, но до сих пор проходит реабилитацию. Однако она уже готова выйти на сцену. Недавно она произвела настоящий фурор, приняв участие в шоу “Маска”.

Кстати, недавно Марина выступала на вечеринке своего знакомого бизнесмена, который заплатил ей кругленькую сумму. Гости остались довольны и отметили, что голос артистки полностью восстановился. Для этого, МакSим проделала долгую и упорную работу.

Для того, чтобы восстановить голос и уверенно стоять на сцене, артистке пришлось не только заниматься вокалом, но и всем телом. Так, она начала заниматься акробатикой. На самых первых занятиях тренер недоумевал, почему звезда неуверенно стоит на руках. “Когда он увидел меня в первый раз, говорил: “Почему неуверенно стоишь на руках?”. Я говорю: “Вообще-то на ногах еще пока с трудом…”, – призналась певица.