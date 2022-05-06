Дочь Моники Беллуччи заговорила по-русски

Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева Кассель, уже давно в модельном бизнесе. И совсем недавно девушка была замечена вместе с ее русскими коллегами. Деву сняли на видео, как она произносит русские слова, передает MK.ru.

Среди подруг Девы оказалась российская модель Эмили Бруни, которая спросила у нее, как ее зовут.

"Привет! Дева. Мне 17 лет",

— ответила юная Кассель по-русски.

Дева также пела строчку из песни рэпера Face "Салам" и проговорила фразу из популярного вирусного видео — "Это что за анаконда?".

Некоторые также отметили, что у Кассель практически не было акцента.