Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Дочь Моники Беллуччи заговорила по-русски

Мария Иглина

Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева Кассель, уже давно в модельном бизнесе. И совсем недавно девушка была замечена вместе с ее русскими коллегами. Деву сняли на видео, как она произносит русские слова, передает MK.ru.

Дочь Моники Беллуччи заговорила по-русски
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Среди подруг Девы оказалась российская модель Эмили Бруни, которая спросила у нее, как ее зовут.

"Привет! Дева. Мне 17 лет",

— ответила юная Кассель по-русски.

Дева также пела строчку из песни рэпера Face "Салам" и проговорила фразу из популярного вирусного видео — "Это что за анаконда?".

Некоторые также отметили, что у Кассель практически не было акцента.

Ранее актриса раскрыла секрет нарядов с красной дорожки.

Звёзды,Венсан Кассель,Моника Беллуччи,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители