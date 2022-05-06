Бородина попросила россиянок не бегать за мужчинами

Телеведущая Ксения Бородина посоветовала россиянкам не бегать за мужчинами, если они избегают общения после первого свидания или интима. Подробнее она рассказала в своем Telegram-канале.
"Зачем догонять того, кто от тебя убегает? Я тебе прям не рекомендую задумываться, почему он слился, это может быть неприятно, расскажи подругам, но на этом коротенько все. Иди дальше и не бегай — и не ищи ему оправдания",
— поделилась своими мыслями Бородина. Она также добавила, что не стоит выяснять причины такого поведения и выводить мужчину на откровенный разговор.
Тот, кто хочет, будет рядом с возлюбленной, вместо того, чтобы играть в "больные игры", заключила Бородина.