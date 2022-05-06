Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Бородина попросила россиянок не бегать за мужчинами

Мария Иглина

Телеведущая Ксения Бородина посоветовала россиянкам не бегать за мужчинами, если они избегают общения после первого свидания или интима. Подробнее она рассказала в своем Telegram-канале.

Бородина попросила россиянок не бегать за мужчинами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Зачем догонять того, кто от тебя убегает? Я тебе прям не рекомендую задумываться, почему он слился, это может быть неприятно, расскажи подругам, но на этом коротенько все. Иди дальше и не бегай — и не ищи ему оправдания",

— поделилась своими мыслями Бородина. Она также добавила, что не стоит выяснять причины такого поведения и выводить мужчину на откровенный разговор.

Тот, кто хочет, будет рядом с возлюбленной, вместо того, чтобы играть в "больные игры", заключила Бородина.

Ранее Ксения Бородина публично отчитала бывшего мужа.

Звёзды,Ксения Бородина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители