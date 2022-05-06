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2 часа назад

В группу "Тутси" возвращается продюсер Виктор Дробыш

Газета.Ru

Участницы поп-группы "Тутси" признались, что коллектив воссоединился благодаря продюсеру Виктору Дробышу. Об этом они рассказали, будучи гостями проекта "Загугли звезду" портала Teleprogramma.pro.

В группу "Тутси" возвращается продюсер Виктор Дробыш
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Это мы ему предложили, и он на фоне ностальгии сказал: "Девчонки, так круто, я так скучаю по тем временам и так хочу что-то вот такое вот. Словил нотку ностальгии, соскучился по нам и говорит: "А давайте попробуем, но пока не будем подписывать никакие контракты, просто как честные люди, посмотрим, что из этого получится",

- поделилась Мария Вебер.

Девушки отметили, что группа просто брала тайм-аут на продолжительное время и теперь готова вернуться на большую сцену.

"Мы взрослые, но молодые женщины, и та аудитория, которая была у нас 15 лет назад, тоже выросла. Жизнь такая штука, никто не молодеет. Виктор называет нас "пенсия", а на самом деле мы "милашки",

- заметила Ирина Ортман.

Группа "Тутси", сформированная из выпускниц "Фабрики звезд", приобрела известность в начале нулевых. Ее главным хитом оказалась песня "Самый-самый". В 2012-м они распались и начали снова работать вместе только в 2019-м. Сейчас же к ним вернулся продюсер Виктор Дробыш.

Звёзды,Мария Вебер,Ирина Ортман,Виктор Дробыш,
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