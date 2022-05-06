В группу "Тутси" возвращается продюсер Виктор Дробыш

Участницы поп-группы "Тутси" признались, что коллектив воссоединился благодаря продюсеру Виктору Дробышу. Об этом они рассказали, будучи гостями проекта "Загугли звезду" портала Teleprogramma.pro.
"Это мы ему предложили, и он на фоне ностальгии сказал: "Девчонки, так круто, я так скучаю по тем временам и так хочу что-то вот такое вот. Словил нотку ностальгии, соскучился по нам и говорит: "А давайте попробуем, но пока не будем подписывать никакие контракты, просто как честные люди, посмотрим, что из этого получится",
- поделилась Мария Вебер.
Девушки отметили, что группа просто брала тайм-аут на продолжительное время и теперь готова вернуться на большую сцену.
"Мы взрослые, но молодые женщины, и та аудитория, которая была у нас 15 лет назад, тоже выросла. Жизнь такая штука, никто не молодеет. Виктор называет нас "пенсия", а на самом деле мы "милашки",
- заметила Ирина Ортман.
Группа "Тутси", сформированная из выпускниц "Фабрики звезд", приобрела известность в начале нулевых. Ее главным хитом оказалась песня "Самый-самый". В 2012-м они распались и начали снова работать вместе только в 2019-м. Сейчас же к ним вернулся продюсер Виктор Дробыш.