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39 минут назад

Звезда «Красотки» продал поместье с личным озером неизвестному

Lenta.ru

Американский актер Ричард Гир нашел покупателя для своего поместья в нью-йоркском городе Паунд Ридж. Звезда фильмов «Красотка» и «Хатико» продал недвижимость за 28 миллионов долларов, сообщает Mansion Global.

Ричард Гир продал поместье с личным озером неизвестному
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Расположенное на 20 гектарах земли поместье включает в себя пять построек, в том числе главное здание площадью более тысячи квадратных метров и конюшни. Также на участке есть озеро с песчаным пляжем и островом, футбольное поле и бассейн. В основном доме восемь спален и 11 ванных, их дополняют гостиная, кухня, уголок для завтрака с камином, библиотека и кабинет.

Гир приобрел объект в 1986 году за 1,5 миллиона долларов. Личность нового владельца недвижимости неизвестна. После закрытия сделка с поместьем актера станет самой дорогой в городе, значительно превысив предыдущий ценовой рекорд — продажу дома за 9,8 миллиона долларов.

Гир искал покупателя для недвижимости почти год. Он выставил объект на продажу в октябре 2021-го, изначальная цена совпадает с финальной.

Звёзды,Ричард Гир,
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