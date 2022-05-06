Шеф-повар Гордон Рамзи продал дом по рекордной цене

Ведущий британского телешоу «Адская кухня» Гордон Рамзи продал дом в Корнуолле за 7,5 миллиона фунтов стерлингов (9,2 миллиона долларов). Сделка побила предыдущий ценовой рекорд и стала самой дорогой за всю историю графства, уточняет The Guardian.

Особняк находится на участке в гектар на побережье в деревне Требетерик. Внутри шесть спален и четыре ванные, снаружи — бассейн и теннисный корт. Рамзи приобрел объект в 2016 году за 4,4 миллиона фунтов стерлингов. В 2020-м недвижимость попала в кадр одного из выпусков утреннего шоу «Этим утром» (This Morning) вместе с владельцем. Ведущий продал особняк в марте 2021 года, когда цены на загородные дома резко выросли на фоне пандемии.

В прошлом Рамзи владел еще двумя объектами в Корнуолле, один из которых он полностью снес и перестроил заново. Шеф-повар неоднократно жаловался на местных жителей, которые выступали против ремонтных работ на его участке.