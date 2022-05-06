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22 минуты назад

Шеф-повар «Адской кухни» продал дом по рекордной цене

Lenta.ru

Ведущий британского телешоу «Адская кухня» Гордон Рамзи продал дом в Корнуолле за 7,5 миллиона фунтов стерлингов (9,2 миллиона долларов). Сделка побила предыдущий ценовой рекорд и стала самой дорогой за всю историю графства, уточняет The Guardian.

Шеф-повар Гордон Рамзи продал дом по рекордной цене
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Особняк находится на участке в гектар на побережье в деревне Требетерик. Внутри шесть спален и четыре ванные, снаружи — бассейн и теннисный корт. Рамзи приобрел объект в 2016 году за 4,4 миллиона фунтов стерлингов. В 2020-м недвижимость попала в кадр одного из выпусков утреннего шоу «Этим утром» (This Morning) вместе с владельцем. Ведущий продал особняк в марте 2021 года, когда цены на загородные дома резко выросли на фоне пандемии.

В прошлом Рамзи владел еще двумя объектами в Корнуолле, один из которых он полностью снес и перестроил заново. Шеф-повар неоднократно жаловался на местных жителей, которые выступали против ремонтных работ на его участке.

В июне 2021 года Рамзи захотел провести реновацию своего лондонского дома за 7 миллионов фунтов. Ведущий снес пристройку первого этажа и оборудовал в подвале световую шахту со стеклянной крышей. В помещении планировалось разместить спортзал, спальню, винный погреб, душевую и подсобки.

Звёзды,Гордон Рамзи,
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