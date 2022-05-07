Стало известно о местонахождении внука Аллы Пугачевой

Внук известной певицы Аллы Пугачевой , актер и музыкант Никита Пресняков находится на даче бабушки в Подмосковье. Об этом стало известно из его Telegram-канала.

Пресняков опроверг слухи, что на время отъезда Пугачевой он поселился в ее замке в деревне Грязь. По словам артиста, он действительно живет в доме родственницы, но не в замке, а в обычном загородном доме. Пресняков подчеркнул, что ремонтирует его за свой счет.