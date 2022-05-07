Волочкова объяснила, почему не может прекратить делать шпагаты

— Поддержание физической формы — это колоссальная работа над собой! И важно идти к цели и результату, не жалея сил. Что до растяжки, то она у меня выработана за десятилетия. Но если ее не поддерживать, то связки становятся менее эластичными. Вот и приходится жить в шпагате, — написала Волочкова в своем Telegram-канале.