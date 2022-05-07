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1 час назад

Волочкова объяснила, почему не может прекратить делать шпагаты

Вечерняя Москва

Балерина Анастасия Волочкова, известная своей страстью демонстрировать безупречную растяжку, объяснила, почему постоянно делает шпагаты, за снимки с которыми неоднократно подвергалась критике.

Волочкова объяснила, почему не может прекратить делать шпагаты
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Оказывается, артисткой двигало не желание эпатировать публику, а страх потерять свою форму.

— Поддержание физической формы — это колоссальная работа над собой! И важно идти к цели и результату, не жалея сил. Что до растяжки, то она у меня выработана за десятилетия. Но если ее не поддерживать, то связки становятся менее эластичными. Вот и приходится жить в шпагате, — написала Волочкова в своем Telegram-канале.

Ранее Анастасия Волочкова изъявила желание стать соведущей Николая Цискаридзе на Первом канале.

На новость о том, что балерина предложила руководству канала свою кандидатуру на роль ведущей, отреагировала Ксения Собчак. Журналистка иронично высказалась относительно желания Волочковой заменить Максима Галкина, назвав это «замещением, которое мы заслужили».

До этого российский продюсер Сергей Лавров раскрыл гонорар Волочковой, который она получает за посещение популярных шоу на телевидении.

Звёзды,Максим Галкин,Николай Цискаридзе,Ксения Собчак,Сергей Лавров,Анастасия Волочкова,Первый канал,
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