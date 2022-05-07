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1 час назад

Григорий Лепс показал подписчикам единственного сына

Мира Маркина

Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» показал поклонникам своего сына Ивана (Вано). Вчера мальчику исполнилось 12 лет. По этому случаю певец опубликовал его фото на фоне небоскребов в Telegram-канале.

Григорий Лепс показал подписчикам единственного сына
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«С днем рождения, сын!», — подписал кадр Григорий.

https://t.me/gvleps_official

Поклонники отметили красоту мальчика, особенно — большие голубые глаза.

«С праздником! Здоровья, счастья сыну и папе! Красавчик с бездонными глазами», «Красавчик, папина копия, глаза мамины! Поздравляем! Всех благ!», «С днем рождения! Пусть сбудутся все папины надежды и мечты в отношении сына, чтобы он мог им гордиться! А парень замечательный — красивый, умное лицо и очень добрые глаза!», — пишут комментаторы.

Вано появился на свет в браке Григория Лепса с танцовщицей Анной Шаплыковой и стал третьим ребенком в семье. У него есть две старшие сестры, Ева и Николь.

В прошлом году после 20 лет брака певец официально расстался с Анной. Как сообщают адвокаты, решение было обоюдным и взвешенным.

Ранее Энрике Иглесиас объяснил, почему у его дочери русское имя.

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