Григорий Лепс показал подписчикам единственного сына

Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» показал поклонникам своего сына Ивана (Вано). Вчера мальчику исполнилось 12 лет. По этому случаю певец опубликовал его фото на фоне небоскребов в Telegram-канале.

«С днем рождения, сын!», — подписал кадр Григорий.

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Поклонники отметили красоту мальчика, особенно — большие голубые глаза.

«С праздником! Здоровья, счастья сыну и папе! Красавчик с бездонными глазами», «Красавчик, папина копия, глаза мамины! Поздравляем! Всех благ!», «С днем рождения! Пусть сбудутся все папины надежды и мечты в отношении сына, чтобы он мог им гордиться! А парень замечательный — красивый, умное лицо и очень добрые глаза!», — пишут комментаторы.

Вано появился на свет в браке Григория Лепса с танцовщицей Анной Шаплыковой и стал третьим ребенком в семье. У него есть две старшие сестры, Ева и Николь.