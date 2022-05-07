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1 час назад

Внук Пугачевой ответил на слухи о пожаре в замке певицы

Мира Маркина

Музыкант Никита Пресняков прокомментировал слухи о пожаре в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина в поселке Грязь. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Внук Пугачевой ответил на слухи о пожаре в замке певицы
Фото: @npresnyakov/ Telegram@npresnyakov/ Telegram

Появилась информация, что внук артистки вместе с Никитой Малининым и дочерью российского певца Дмитрия Маликова Стефанией якобы устроили в замке вечеринку и спровоцировали пожар. Однако Пресняков опроверг эти слухи.

Однако, по его словам, сейчас он действительно живет за городом, но не в доме Пугачевой.

"Вы сами знаете, что я все это время на даче (не замок) или в Москве сижу, в основном дома. Каждый месяц трачу свой бюджет на ремонт той или иной позиции. Позавчера, к примеру, штукатурка от сильного ветра полетела, зимой деревянная беседка под весом снега обрушилась".

Ранее Григорий Лепс показал подписчикам единственного сына.

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