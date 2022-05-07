Внук Пугачевой ответил на слухи о пожаре в замке певицы

"Вы сами знаете, что я все это время на даче (не замок) или в Москве сижу, в основном дома. Каждый месяц трачу свой бюджет на ремонт той или иной позиции. Позавчера, к примеру, штукатурка от сильного ветра полетела, зимой деревянная беседка под весом снега обрушилась".