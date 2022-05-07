Внук Пугачевой ответил на слухи о пожаре в замке певицы

Музыкант Никита Пресняков прокомментировал слухи о пожаре в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина в поселке Грязь. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Появилась информация, что внук артистки вместе с Никитой Малининым и дочерью российского певца Дмитрия Маликова Стефанией якобы устроили в замке вечеринку и спровоцировали пожар. Однако Пресняков опроверг эти слухи.
Однако, по его словам, сейчас он действительно живет за городом, но не в доме Пугачевой.
"Вы сами знаете, что я все это время на даче (не замок) или в Москве сижу, в основном дома. Каждый месяц трачу свой бюджет на ремонт той или иной позиции. Позавчера, к примеру, штукатурка от сильного ветра полетела, зимой деревянная беседка под весом снега обрушилась".