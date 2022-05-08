Принц Уильям и Кейт Миддлтон задумались об отказе от королевских титулов

Принц Уильям и Кейт Миддлтон задумались о том, чтобы избавиться от королевских титулов после неудачного турне по Карибским островам. Об этом сообщает издание Mirror, со ссылкой на собственный источник из королевского окружения.

Фото: Roland Hoskins / Reuters Roland Hoskins / Reuters

Стало известно о намерении герцогов Кембриджских модернизировать британскую монархию. Инсайдеры сообщают, что после посещения Белиза, Ямайки и Багам и ряда протестов со стороны местных жителей, королевские особы рассматривают возможность отказа от официальных титулов.

Утверждается, что супруги хотят, чтобы к ним обращались по именам. Кроме того, они планируют отменить традиционные приветственные поклоны и реверансы. Пара также выступает против металлических ограждений между ними и публикой во время официальных мероприятий.

«Они хотят быть ближе к людям, соблюдать меньше скучных формальностей и отказаться от многих традиций», — заявляет источник.