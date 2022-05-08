Уехавшую с семьей в Израиль Пугачеву хотят оставить без российской пенсии

«Пенсию нужно давать простым рабочим, людям труда, которые должны получать достойный доход. А публичным людям — пусть это буду я, Пугачева, Лолита — какая пенсия? Мы вполне проживем без этих денег! Я вот вообще свою пенсию не вижу, и не знаю, сколько я там получаю. Я отдаю все сразу же на благотворительность. Мне кажется, это правильно! И именно так должны поступать все известные люди, получающие приличный доход», — процитировал высказывания художника «Собеседник».