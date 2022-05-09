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1 час назад

Нюша уехала в Израиль, чтобы стать актрисой

Даша Краснова

Нюша уехала из России и живет между Арабскими Эмиратами и Израилем. В Дубае у них с мужем роскошная квартира, а в Израиль она летает для освоения новых профессиональных навыков.

Нюша уехала в Израиль, чтобы стать актрисой
Фото: социальные сетисоциальные сети

Певица решила попробовать себя в роли актрисы и уже активно занимается с преподавателем, хотя несколько месяцев назад она родила второго ребенка. Об этом сообщает StarHit.

«Так получилось, что сейчас в моей жизни настало время пробовать что-то новое. Я верю, что мы всегда должны чему-то учиться. Итак, я приехала в Тель-Авив, чтобы встретиться с педагогом по актерскому мастерству. Он будет давать мне мастер-классы и репетировать со мной», — рассказала в своем видео начинающая актриса.

Пока певица не знает, когда вернется в Россию, ведь у мужа весь бизнес за границей, а у нее теперь множество дел сразу в двух ближневосточных странах.

До этого мы рассказывали, кто еще из звезд уехал из России.

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