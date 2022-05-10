Несколько месяцев назад российская визажистка Гоар Аветисян призналась в том, что разводится со своим супругом. Стоит отметить, что это определенно удивило подписчиков, однако, было ожидаемо. По тому, как транслировала Гоар свои отношения с супругом, фолловеры девушки сделали вывод, что мужчина довольно отстранен от нее и не испытывает тех же эмоций, что и она. Как позже призналась сама Аветисян, ее супруг во многих вещах не поддерживал ее и во многом не разделял ее взглядов.
«Я верила, что наш союз будет до самой старости, и это так круто, когда люди полные противоположности друг друга. Но, как показала жизнь — без поддержки, любви, заботы и ласки угаснет даже самое яркое солнышко»,
— делилась Гоар Аветисян.
Несмотря на то, что российскому визажисту довольно сложно рассказывать о взаимоотношениях с бывшим супругом, время от времени терпению приходит конец и Гоар делится интимными комментариями. В один из таких моментов девушка призналась, что терпеть не может, когда мужчины врут или не сдерживают своих слов. К сожалению, для фолловеров Гоар конкретных комментариев или событий она не раскрывает. Будем надеяться, что спустя время Гоар сможет обрести настоящую любовь.