«Я верила, что наш союз будет до самой старости»

Несколько месяцев назад российская визажистка Гоар Аветисян призналась в том, что разводится со своим супругом. Стоит отметить, что это определенно удивило подписчиков, однако, было ожидаемо. По тому, как транслировала Гоар свои отношения с супругом, фолловеры девушки сделали вывод, что мужчина довольно отстранен от нее и не испытывает тех же эмоций, что и она. Как позже призналась сама Аветисян, ее супруг во многих вещах не поддерживал ее и во многом не разделял ее взглядов.