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1 час назад

Музыкант Ник Кейв потерял второго сына

Газета.Ru

Рок-музыкант Ник Кейв официально подтвердил смерть своего второго сына — модели Джетро Лэзенби — в возрасте 31 года. Об этом сообщает "Би-би-си".

Музыкант Ник Кейв потерял второго сына
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"С большой грустью я могу подтвердить, что мой сын Джетро скончался", — цитирует телерадиовещательная компания заявление Кейва.

Музыкант также выразил надежду на то, что частную жизнь его семьи не нарушат в такой трагический период.

Отмечается, что Лэзенби скончался спустя всего несколько дней после выхода из тюрьмы под залог, мужчина признал вину за избиение своей матери Бо Лэзенби в ее собственном доме в австралийском Мельбурне. Кейв и Лэзенби никогда не были женаты.

Старший сын музыканта умер спустя семь лет после того, как его второй сын Артур Кейв погиб в возрасте 15 лет, сорвавшись со скалы в городе Брайтон.

Джетро Лазенби родился в Мельбурне в 1991 году. Лишь в возрасте восьми лет он узнал, что его отцом является музыкант Ник Кейв. Мужчина работал моделью и снялся в нескольких фильмах: "Корробори" (2007 год), "Моя маленькая принцесса" (2011 год). В последние годы жизни он также пробовал себя в роли фотографа.

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