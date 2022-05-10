Музыкант Ник Кейв потерял второго сына

Рок-музыкант Ник Кейв официально подтвердил смерть своего второго сына — модели Джетро Лэзенби — в возрасте 31 года. Об этом сообщает "Би-би-си".

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"С большой грустью я могу подтвердить, что мой сын Джетро скончался", — цитирует телерадиовещательная компания заявление Кейва.

Музыкант также выразил надежду на то, что частную жизнь его семьи не нарушат в такой трагический период.

Отмечается, что Лэзенби скончался спустя всего несколько дней после выхода из тюрьмы под залог, мужчина признал вину за избиение своей матери Бо Лэзенби в ее собственном доме в австралийском Мельбурне. Кейв и Лэзенби никогда не были женаты.

Старший сын музыканта умер спустя семь лет после того, как его второй сын Артур Кейв погиб в возрасте 15 лет, сорвавшись со скалы в городе Брайтон.