Бритни Спирс и Сэм Асгари назначили дату свадьбы

Бритни Спирс и Сэм Асгари теперь еще на шаг ближе к алтарю. Фитнес-тренер и по совместительству жених поп-звезды рассказал о том, что он и его будущая невеста назначили дату свадьбы.

«Наша жизнь была настоящей сказкой. С Днем матери тебя, моя будущая королева», — написал он под фотографией, сделанной в сентябре 2021 года, когда пара только обручилась.

Затем Асгари добавил, что влюбленные наконец-то назначили дату своего знаменательного дня, но эта информация останется в тайне. Сама Спирс не разглашала никаких подробностей. Зато эскизы ее платья уже в процессе создания, поэтому торжество может состояться гораздо раньше, чем мы предполагаем. Еще в ноябре 2021 года 40-летняя звезда объявила, что выбрала давнего друга и культового дизайнера Донателлу Версаче для пошива своего свадебного платья. Модельера несколько раз видели в доме пары в Калифорнии, и судя по комментариям самой Донателлы, сейчас Бритни пребывает в «удивительном состоянии духа».