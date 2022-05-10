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32 минуты назад

Ким Кардашьян одарили подделкой

Мира Маркина

В преддверии бала Met Gala Ким Кардашьян получила от музея Рипли в Орландо не только платье Мэрилин Монро, но и прядь ее волос. Однако обладатель самой большой в мире коллекции вещей актрисы заявил, что подарок – подделка. Новость появилась на сайте издания The New York Post.

Ким Кардашьян одарили подделкой
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Коллекционер Скотт Фортнер ведет блог на сайте TheMarilynMonroeCollection.com. На этой площадке он обосновал свое громкое заявление, приложив фотографию Ким в момент, когда она принимала подарок, а также скриншоты с сайта музея и чек из парикмахерского салона.

Скотт считает, что владельцы экспозиции в Орландо обманывают, говоря о подлинности пряди волос. Они утверждают, что ее срезал 19 мая 1962 года личный стилист Монро – Роберт Чемпион. Он готовил звезду к выступлению по случаю дня рождения Джона Кеннеди в салоне красоты Coiffures Americana.

Скотт заявил о существовании другого чека, подтверждающего, что в тот же день кинозвезда посетила Lilly Dache, — салон красоты, где ее прической занимался парикмахер Кеннет Баттель. Мэрилин заплатила за стрижку $150.

«Было бы нелогично, если бы Мэрилин Монро сделала прическу 19 мая 1962 года. Документы свидетельствуют, что в тот вечер ее стриг Кеннет Баттель. Таким образом, локон, подаренный Ким Кардашьян, фальшивый. Неудивительно, что Рипли не уточняют происхождение волос, которые были подарены Кардашьян», — резюмировал коллекционер.

Скотт Фортнер также добавил, что нет ни одного документального свидетельства о знакомстве Роберта Чемпиона с Монро.

Ранее мы писали о том, какой поступок экс-супруга Ким Кардашьян довел ее до слез.

Звёзды,Мэрилин Монро,Ким Кардашьян,Джон Кеннеди,
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