Королева рассказала правду об отношениях с Тарзаном

В последнее время в сети активно обсуждается, что Наташа Королева и Тарзан могут развестись. Пользователи предполагают, что у них могут быть разные позиции на все происходящее в мире, и это сильно ударило по их отношениям.

Однако Наташа вчера решила отреагировать на эти разговоры. Так, она провела День Победы со своим мужем и опубликовала с ним фото. Тем самым она дала понять, что в ее семье все хорошо, и ничто не испортит их с Тарзаном отношения.

Напомним, Наташа Королева и Тарзан два года назад пережили измену мужчины. О том, что он сделал, рассказывали даже на федеральных каналах. Дело в том, что в одну из скандальных передач пришли две девушки. Одна из них заявляла, что у нее был интим со стриптизером. Вся ее речь сопровождалась видеодоказательствами.