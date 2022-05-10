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28 минут назад

Развод? Наташа Королева рассказала правду о том, что происходит в их отношениях с Тарзаном

Popcake.tv

В последнее время в сети активно обсуждается, что Наташа Королева и Тарзан могут развестись. Пользователи предполагают, что у них могут быть разные позиции на все происходящее в мире, и это сильно ударило по их отношениям.

Королева рассказала правду об отношениях с Тарзаном
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Однако Наташа вчера решила отреагировать на эти разговоры. Так, она провела День Победы со своим мужем и опубликовала с ним фото. Тем самым она дала понять, что в ее семье все хорошо, и ничто не испортит их с Тарзаном отношения.

Напомним, Наташа Королева и Тарзан два года назад пережили измену мужчины. О том, что он сделал, рассказывали даже на федеральных каналах. Дело в том, что в одну из скандальных передач пришли две девушки. Одна из них заявляла, что у нее был интим со стриптизером. Вся ее речь сопровождалась видеодоказательствами.

В итоге Тарзан признался, что не был верен жене. При этом он утверждал, что его специально напоили и соблазнили. После – девушки украли драгоценности Наташи из ее же дома.

Звёзды,Наташа Королева,
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