Только для взрослых: какой компромат сливали на голливудских звезд

Они стали жертвами подлых экс-возлюбленных или хакеров, которые не постеснялись сделать достоянием общественности откроенный контент с участием этих девушек. «Рамблер» собрал звезд, на которых сливали компромат.

Фото: Legion-media Legion-media

Ким Кардашьян

Видео дня

В 2006 году интимное видео с участием Ким Кардашьян и ее экс-возлюбленного Рэя Джея в корне изменило не только ее жизнь, но и жизнь всей ее семьи. Примерно через полгода после разразившегося секс-скандала семейство Кардашьян запустило собственное реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians, которое принесло им всемирную известность и сделало их фамилию брендом на миллионы долларов.

В те годы Ким Кардашьян ходила по ток-шоу и жаловалась на коварного экс-возлюбленного, который якобы сознательно опозорил ее на весь мир. Однако оказалось, что она лукавила: по словам Рэй Джея он в шутку предложил Ким слить их видео для взрослых в Сеть, но Кардашьян ухватилась за эту идею и вместе с матерью довела дело до конца. Прибыль от ролика, выпущенного в 2007 году, достигла примерно 100 миллионов долларов.

Пэрис Хилтон

В 2004 году главная блондинка Голливуда стала жертвой экс-возлюбленного Рика Саломона, профессионального игрока в покер. Он выложил в Сеть запись любовных утех с 18-летней Хилтон в одном из отелей Лас-Вегаса под названием Night in Paris. А после в общем доступе появились и откровенные снимки Пэрис.

«Это были мои первые серьезные отношения. Мне было восемнадцать, и я была так влюблена и хотела сделать его счастливым. Помню, как он поставил камеру. Рик заставлял меня сделать это»,

— позже признавалась Хилтон. По ее словам, слив видео, сильно повлиял на ее здоровье.

Legion-media

Бритни Спирс

Не избежала публичного «позора» и многострадальная Бритни Спирс. В 2007 году бывший супруг певицы Кевин Федерлайн слил 19-секундное видео, на котором были его занятия любовью со звездой. По слухам, он угрожал Спирс продать эту запись, но сделал он это или нет, неизвестно. Этиv дело не закончилось: позже были обнародованы фото обнаженной груди Бритни, которые были сделаны во время съемок клипа Gimmie More.

Отметим, что сейчас певица нисколько не стесняется своего голого тела и активно делится откровенными фотографиями в социальных сетях. Она делает это настолько часто, что поклонники всерьез начали беспокоиться за ее психическое здоровье.

Legion-media

Ева Лонгория

Видео интимного содержания звезды «Отчаянных домохозяек» с ее бывшим мужем, баскетболистом Тони Паркером, разместили на платных сервисах, а после уничтожили. Как откровенный ролик стал достояниям общественности, до сих пор неизвестно, да и актриса утверждала, что это на этом видео была не она. Скандал быстро замяли, но, как говорится, что однажды попадает в Интернет, там остается навсегда.

Legion-media

Линдси Лохан

Скандально известная Линдси Лохан не стала исключением: в Сеть слили ее видео с бойфрендом Калумом Бестом. Правда, инсайдеры утверждали, что актриса даже не помнит, чтобы записывала такой ролик с экс-возлюбленным. Отметим, что после секс-скандала звезда «Дрянных девчонок» загремела в реабилитационную клинику.