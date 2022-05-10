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45 минут назад

"Конфликты были из-за меня": Сати Казанова о группе "Фабрика"

Мария Иглина

Сати Казанова была участницей группы "Фабрика" в период с 2002 по 2010 год, а после решила заняться сольной карьерой. Отношения в коллективе были довольно сложными. В интервью для издания Teleprogramma.pro Сати рассказала об этом подробнее.

"Конфликты были из-за меня": Сати Казанова о "Фабрике"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Казанова призналась, что достаточно часто учиняла разборки с Ириной Тоневой и Сашей Савельевой, за что публично попросила прощение.

"Если в группе и бывали конфликты, то, кстати, в большей степени из-за меня. И я прошу прощения у моих родных девочек",

— поделилась артистка.

Певица также рассказала, что сейчас она занимается проведением мастер-классов и помогает людям достичь гармонии с самим собой.

Ранее Рита Дакота решилась на ринопластику.

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