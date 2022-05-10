"Конфликты были из-за меня": Сати Казанова о "Фабрике"

Сати Казанова была участницей группы "Фабрика" в период с 2002 по 2010 год, а после решила заняться сольной карьерой. Отношения в коллективе были довольно сложными. В интервью для издания Teleprogramma.pro Сати рассказала об этом подробнее.
Казанова призналась, что достаточно часто учиняла разборки с Ириной Тоневой и Сашей Савельевой, за что публично попросила прощение.
"Если в группе и бывали конфликты, то, кстати, в большей степени из-за меня. И я прошу прощения у моих родных девочек",
— поделилась артистка.
Певица также рассказала, что сейчас она занимается проведением мастер-классов и помогает людям достичь гармонии с самим собой.