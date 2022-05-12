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1 час назад

Канье Уэст обиделся на Ким Кардашьян из-за того, что та назвала его рэпером

Газета.Ruиещё 1

Телезвезда Ким Кардашьян в рамках реалити-шоу о собственной жизни призналась, что бывший муж Канье Уэст обвинил ее в неуважении после того, как та назвала его рэпером на шоу Saturday Night Live.

Уэст обиделся на Кардашьян из-за того, что та назвала его рэпером
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Уэст подчеркнул, что заслуживает уважения к себе, особенно если Кардашьян говорит о нем на публике. Телезвезда призналась, что музыканту было непросто услышать о разводе, в то время как Уэст даже не видел соответствующих документов.

"Ему пришлось нелегко, когда он услышал это. И я понимаю, что он не заслужил. Но факт остается фактом, мы в разводе. Уверена, нам придется несладко из-за этого",

- отметила Кардашьян.

В феврале 2021 года Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом. В ноябре в сети появились слухи о том, что предпринимательница встречается с Питом Дэвидсоном. Их заметили держащимися за руки, юморист стал часто появляться в окружении Кардашьян. Несмотря на бракоразводный процесс, Уэст не раз утверждал, что хочет вернуть бывшую жену.

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