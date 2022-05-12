Уэст обиделся на Кардашьян из-за того, что та назвала его рэпером

Телезвезда Ким Кардашьян в рамках реалити-шоу о собственной жизни призналась, что бывший муж Канье Уэст обвинил ее в неуважении после того, как та назвала его рэпером на шоу Saturday Night Live.

Уэст подчеркнул, что заслуживает уважения к себе, особенно если Кардашьян говорит о нем на публике. Телезвезда призналась, что музыканту было непросто услышать о разводе, в то время как Уэст даже не видел соответствующих документов.

"Ему пришлось нелегко, когда он услышал это. И я понимаю, что он не заслужил. Но факт остается фактом, мы в разводе. Уверена, нам придется несладко из-за этого",

- отметила Кардашьян.