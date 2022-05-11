Фриске показала фигуру через две недели после родов

«Очень боялась, что вес будет плохо уходить из-за того, я колола себе гормоны перед ЭКО. Во время гормонотерапии набрала 10 кг, поэтому в беременность входила с весом в 75 кг и потом стремительно набирала килограммы. Сейчас понимаю, что мне не составит труда скинуть те 10 кило, которые я набрала до беременности и вернуть свои 64 кг, а то и меньше»,