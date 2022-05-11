Фриске показала фигуру через две недели после родов

Наталье уже удалось похудеть на 13 килограммов.
Наталья Фриске, сестра певицы Жанны Фриске, впервые стала мамой 8 апреля. Теперь все время девушки посвящено заботам о малышке Луне (как уточняет сама Наталья, с ударением на у).
Зачатие произошло с помощью ЭКО, поэтому Фриске переживала о лишнем весе после родов.
Однако сейчас Наталья с гордостью поделилась с подписчиками фото фигуры через две недели после появления дочери на свет.
«Очень боялась, что вес будет плохо уходить из-за того, я колола себе гормоны перед ЭКО. Во время гормонотерапии набрала 10 кг, поэтому в беременность входила с весом в 75 кг и потом стремительно набирала килограммы. Сейчас понимаю, что мне не составит труда скинуть те 10 кило, которые я набрала до беременности и вернуть свои 64 кг, а то и меньше»,
— рассказала фолловерам 36-летняя Фриске.
«Я уже минус 13 кг, это радует. Когда добавлю спорт, надеюсь, быстро будут жирочки уходить»,
— написала в своем Телеграм-канале Наталья, показав свежие кадры.