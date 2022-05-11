Стас Пьеха прокомментировал слухи о ссоре с бабушкой

Слухи о серьезном конфликте между Эдитой Пьехой и ее звездным внуком Стасом появились несколько месяцев назад. Они подогревались и самим артистом, который отказывался отвечать на вопросы о положении дел в семье. Внук певицы прервал молчание, его комментарий опубликовало издание Teleprogramma.pro.
Стас Пьеха признался, что общается с бабушкой, но намекнул на ссору в прошлом.
«Я с бабушкой общался последний раз не позднее, чем три дня назад. Мы поговорили обо всем понемногу — о наших эмоциях, переживаниях, чувствах. После этого разговора я немного успокоился, потому что все-таки Эдита прожила значительно больше нас, она мудрый человек, который умеет найти нужные слова, оценить ситуацию. Меня порадовал ее оптимизм», — рассказал Стас Пьеха.
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