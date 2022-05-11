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55 минут назад

Ваенга рассказала об унижении при встрече с Примадонной

Мира Маркина

В интервью с Ксенией Собчак (для Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!») певица Елена Ваенга откровенно рассказала о знакомстве с Аллой Пугачевой.

Ваенга рассказала об унижении при встрече с Примадонной
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Елену Ваенгу пригласили в московскую студию звукозаписи для работы с продюсером Юрием Чернавским. Однажды артистка приехала на студию практически в одно время с Примадонной. Но по неизвестной причине певиц решили не знакомить.

«Когда Алла Борисовна приехала что-то послушать и оценить, меня спрятали под стол. Слушайте, я такое унижение испытала. Когда я сидела под столом, я поняла, что-то тут не то, так нельзя. Я же ничего плохого не делаю, веду себя хорошо, денег ни у кого не беру. Что меня под стол-то посадили?», — рассказала Елена Ваенга.

Некоторое время спустя звезды все-таки встретились. Ваенга поделилась, что перед знакомством с Пугачевой она очень волновалась. Елена даже побаивалась коллегу, поскольку на нее очень давила энергетика Аллы Борисовны. По словам артистки, историю с прятками под столом она Примадонне никогда не рассказывала.

Ранее мы писали о том, почему Аллу Пугачеву называют Примадонной.

Звёзды,Елена Ваенга,Алла Пугачева,Ксения Собчак,
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