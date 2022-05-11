Ваенга рассказала об унижении при встрече с Примадонной

В интервью с Ксенией Собчак (для Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!») певица Елена Ваенга откровенно рассказала о знакомстве с Аллой Пугачевой.
Елену Ваенгу пригласили в московскую студию звукозаписи для работы с продюсером Юрием Чернавским. Однажды артистка приехала на студию практически в одно время с Примадонной. Но по неизвестной причине певиц решили не знакомить.
«Когда Алла Борисовна приехала что-то послушать и оценить, меня спрятали под стол. Слушайте, я такое унижение испытала. Когда я сидела под столом, я поняла, что-то тут не то, так нельзя. Я же ничего плохого не делаю, веду себя хорошо, денег ни у кого не беру. Что меня под стол-то посадили?», — рассказала Елена Ваенга.
Некоторое время спустя звезды все-таки встретились. Ваенга поделилась, что перед знакомством с Пугачевой она очень волновалась. Елена даже побаивалась коллегу, поскольку на нее очень давила энергетика Аллы Борисовны. По словам артистки, историю с прятками под столом она Примадонне никогда не рассказывала.
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