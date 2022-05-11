Ваенга рассказала об унижении при встрече с Примадонной

«Когда Алла Борисовна приехала что-то послушать и оценить, меня спрятали под стол. Слушайте, я такое унижение испытала. Когда я сидела под столом, я поняла, что-то тут не то, так нельзя. Я же ничего плохого не делаю, веду себя хорошо, денег ни у кого не беру. Что меня под стол-то посадили?», — рассказала Елена Ваенга.