У Алисы Фрейндлих родился правнук

Алиса Фрейндлих обрела статус прабабушки в 2019 году, когда на свет появилась София Мышинская. Стало известно, что в семье артистки вновь случилось пополнение.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Анна Мышинская, внучка актрисы, 9 мая родила второго ребенка. Мальчика назвали Юрием. Первое фото новорожденного Анна опубликовала в своем микроблоге.

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«Юрий Алексеевич 4300, 52 см!!! Боже, спасибо за все! Наш герой! В наших сердцах столько любви и благодарностей!» — подписала трогательный снимок новоиспеченная мама.

У 87-летней Алисы Фрейндлих большая семья. У актрисы есть дочь Варвара (54), внуки Никита (29) и Анна (27), а также правнуки — София (3) и новорожденный Юра.