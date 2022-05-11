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54 минуты назад

Айза закрыла свой салон красоты в Москве

Мира Маркина

Экс-супруга рэпера Гуфа, Айза Долматова – владелица сети салонов красоты Ai Lab в Москве и в Санкт-Петербурге. Стало известно, что предпринимательнице пришлось закрыть один из бьюти-центров на Поклонной улице из-за финансовых проблем, сообщает «Вокруг.тв».

Айза закрыла свой салон красоты в Москве
Фото: t.me/@aizalovesyout.me/@aizalovesyou

Сама бизнесвумен объяснила, что еще во время пандемии развитие сети салонов оказалось под угрозой. Теперь на успех бизнеса повлияли новые санкции со стороны других стран. Цены на косметику и бьюти-продукты начали повышаться. Тем временем Айза пыталась сохранить прайс на услуги прежним. В результате салон перестал приносить доход.

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