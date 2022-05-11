Айза закрыла свой салон красоты в Москве

Экс-супруга рэпера Гуфа, Айза Долматова – владелица сети салонов красоты Ai Lab в Москве и в Санкт-Петербурге. Стало известно, что предпринимательнице пришлось закрыть один из бьюти-центров на Поклонной улице из-за финансовых проблем, сообщает «Вокруг.тв».

Сама бизнесвумен объяснила, что еще во время пандемии развитие сети салонов оказалось под угрозой. Теперь на успех бизнеса повлияли новые санкции со стороны других стран. Цены на косметику и бьюти-продукты начали повышаться. Тем временем Айза пыталась сохранить прайс на услуги прежним. В результате салон перестал приносить доход.