Звезды, которые дружат с бывшими супругами

Когда любовь прошла, сохранить теплые отношения непросто, но эти звезды отлично справляются.

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Кажется, сохранить теплые отношения после расставания сложнее, чем стать крепкой семьей. Фраза «Давай останемся друзьями» чаще всего на практике ничего не значит, бывшие влюбленные припоминают старые обиды, не могут простит случившийся разрыв и точно не горят желанием проводить время вместе. Но иногда случается иначе: развод становится лишь еще одним этапом отношений, а вместо страстной любви между бывшими супругами начинается теплая дружба. Так произошло у некоторых знаменитостей.

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Рита Дакота и Влад Соколовский

Картинка идеальной семьи с путешествиями к океану, фотосессиями у новогодней елки, шумных встреч с друзьями для Риты Дакоты разбилась в одночасье. Она узнала, что муж изменяет ей, когда получила от незнакомки крайне откровенное видео. Оправиться после такого сложно, но певица смогла: и она, и Влад Соколовский обратились к психологам, чтобы прожить болезненный опыт. Бывшие супруги решили остаться друзьями ради общей дочери Мии и, кажется, им это удалось! Теперь Рита и Влад иногда проводят время вместе, познакомили друг друга с новыми возлюбленными и активно поддерживают творчество экс-избранника. Рита считает, что только в такой атмосфере малышка может вырасти счастливым человеком без моральных травм.

Деми Мур и Брюс Уиллис

Одна из самых красивых пар Голливуда распалась больше двадцати лет назад, но это не помешало актерам оставаться семьей. Брюс и Деми поддерживали друг друга в сложные периоды, звезда «Крепкого орешка» подружился с Эштоном Катчером (правда, с ним у Мур тоже не сложилось). А во время карантина, вызванного пандемией коронавируса, знаменитости решили пожить в одном доме, чтобы Уиллис мог видеться с детьми. Деми то и дело показывала трогательные семейные фото в пижамах и благодарила бывшего мужа за то, что он такой отличный друг. Кстати, жена Брюса к Мур его совсем не ревнует.

Тимати, Анастасия Решетова и Алена Шишкова

Рэпер заявлял, что мечтает найти настоящую любовь и создать крепкую семью: с первым возникли проблемы, зато семья у Тимати теперь большая и вполне дружная. Он смог сохранить теплые отношения и с Аленой Шишковой, подарившей ему дочь Алису, и с Анастасией Решетовой, которая родила от знаменитости сына Ратмира. И те, и другие отношения Тимура Юнусова закончились вскоре после рождения детей, но наследников артист обожает, а их мам считает родными людьми: с Аленой Тимати часто проводит праздники, чтобы порадовать дочь, а с Анастасией даже летал на отдых, породив множество слухов о воссоединении с эффектной брюнеткой.

Екатерина Варнава и Дмитрий Хрусталев

Яркая пара долго скрывала отношения, хотя поклонники давно раскрыли, что их экранный тандем давно превратился в закадровый роман. Только после расставания с Дмитрием Екатерина призналась, что была его невестой и даже планировала выйти за Хрусталева замуж. К сожалению или к счастью, эти отношения закончились, но Екатерина и Дмитрий сумели сохранить отличные отношения. Варнава считает, что после расставания они с партнером стали даже ближе, пропала ревность, зато осталась поддержка, общие интересы, схожее чувство юмора. Дмитрий — обязательный гость на всех праздниках бывшей возлюбленной, а в сети они то и дело посвящают друг другу трогательные послания.

Агния Дитковските и Алексей Чадов