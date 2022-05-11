Джессика Бил раскрыла секрет крепкого брака

Даже в трудные времена звездные супруги вместе ищут точки соприкосновения.

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Вокруг брака Джессики Бил и Джастина Тимберлейка всегда ходило множество нехороших слухов. Злые язык не раз предрекали их союзу краху.

А они вместе уже десять лет и по-прежнему с оптимизмом смотрят в свое совместное будущее. На вопрос журналистов о том, как удается сохранять брак в жестких условиях шоу-бизнеса, Джессика воздала должное своему супругу.

«Есть одна вещь, которую он всегда мне говорит – даже будучи женами, мы должны встречаться, как влюбленные, ходить вместе на свидания, находить время друг для друга, видеть друг в друге главный приоритет в жизни и защищать друг друга»,

- рассказывает знаменитость.

Между тем, актриса признается, что и над их отношениями время от времени заходят тучи. Но опять же вместе они садятся и пытаются найти самые правильные точки соприкосновения.