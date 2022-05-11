Джессика Бил раскрыла секрет крепкого брака

Даже в трудные времена звездные супруги вместе ищут точки соприкосновения.
Вокруг брака Джессики Бил и Джастина Тимберлейка всегда ходило множество нехороших слухов. Злые язык не раз предрекали их союзу краху.
А они вместе уже десять лет и по-прежнему с оптимизмом смотрят в свое совместное будущее. На вопрос журналистов о том, как удается сохранять брак в жестких условиях шоу-бизнеса, Джессика воздала должное своему супругу.
«Есть одна вещь, которую он всегда мне говорит – даже будучи женами, мы должны встречаться, как влюбленные, ходить вместе на свидания, находить время друг для друга, видеть друг в друге главный приоритет в жизни и защищать друг друга»,
- рассказывает знаменитость.
Между тем, актриса признается, что и над их отношениями время от времени заходят тучи. Но опять же вместе они садятся и пытаются найти самые правильные точки соприкосновения.
Видимо, были они найдены и после слухов о том, что Джастин изменил жене с актрисой Алишей Вейнрайт. Потенциальный роман актера на стороне обсуждала вся светская тусовка. Но и эти слухи звездный брак разрушить не смогли.