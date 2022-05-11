Старшенбаум рассказала о пластике

Сохранить модельную внешность для рожавшей женщины сродни подвигу. Но актрисе Анне Старшенбаум это удалось. Она поделилась секретом идеальной формы.

Фото: Кадр из фильма «Мой парень ангел» Кадр из фильма «Мой парень ангел»

При росте 168 сантиметров актриса весит 52 килограмма. Но, оказывается, это для нее даже многовато.

- Я в крепком весе, потому что сейчас для роли надо немного набрать, - признается Анна. - А в обычное время практически не ем мясо и мучное, да и порции у меня все крохотные, я никогда не переедаю.

Старшенбаум считает, что все дело в правильном психологическом настрое.

- Если у человека внутри все хорошо, гармонично, то и снаружи тоже все будет отлично. Мне, например, помогает правильная, не эгоистичная любовь к себе,

- поделилась артистка.

Впрочем, никакая психология не поможет в борьбе с морщинами и возрастным обвисанием кожи - законы физики еще никто не отменял. Анна призналась, что, когда придет время, она непременно сделает себе и подтяжку лица, и блефаропластику, и все, что нужно будет еще сделать у пластического хирурга.

- Как этим можно не пользоваться, когда у меня профессия, где все зависит от внешности! - восклицает актриса. - Я буду все это делать, конечно!

При этом Анна Старшенбаум не скрывает, что всю жизнь пробует, экспериментирует с косметическими средствами, пытаясь понять, что больше ей подходит. Но все манипуляции с лицом доверяет только проверенным специалистам, ибо уже несколько раз из-за некомпетентных врачей серьезно пострадала.