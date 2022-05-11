Старшенбаум рассказала о пластике

Сохранить модельную внешность для рожавшей женщины сродни подвигу. Но актрисе Анне Старшенбаум это удалось. Она поделилась секретом идеальной формы.
При росте 168 сантиметров актриса весит 52 килограмма. Но, оказывается, это для нее даже многовато.
- Я в крепком весе, потому что сейчас для роли надо немного набрать, - признается Анна. - А в обычное время практически не ем мясо и мучное, да и порции у меня все крохотные, я никогда не переедаю.
Старшенбаум считает, что все дело в правильном психологическом настрое.
- Если у человека внутри все хорошо, гармонично, то и снаружи тоже все будет отлично. Мне, например, помогает правильная, не эгоистичная любовь к себе,
- поделилась артистка.
Впрочем, никакая психология не поможет в борьбе с морщинами и возрастным обвисанием кожи - законы физики еще никто не отменял. Анна призналась, что, когда придет время, она непременно сделает себе и подтяжку лица, и блефаропластику, и все, что нужно будет еще сделать у пластического хирурга.
- Как этим можно не пользоваться, когда у меня профессия, где все зависит от внешности! - восклицает актриса. - Я буду все это делать, конечно!
При этом Анна Старшенбаум не скрывает, что всю жизнь пробует, экспериментирует с косметическими средствами, пытаясь понять, что больше ей подходит. Но все манипуляции с лицом доверяет только проверенным специалистам, ибо уже несколько раз из-за некомпетентных врачей серьезно пострадала.
- Мне однажды перекололи филлеры, и левая часть лица в определенных ракурсах стала выглядеть тяжелее правой, - вспоминает звезда. - Я вылетела из профессии на полгода, пока это все не рассосалось.