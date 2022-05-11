"Их превратили в проституток": Волочкова встала на защиту балерин

"Я помню, когда в 2003 году ко мне обращались балерины Большого театра с просьбой их защитить, потому что их превратили в проституток. Когда «вывозили» Большой театр, устраивая якобы там концерты, стояла администратор у входа и девочек поголовно записывала, говорила, кто пойдет на банкет с продолжением этого банкета с постелью, со всеми делами",