"Их превратили в проституток": Волочкова встала на защиту балерин

Балерина Анастасия Волочкова вспомнила, как в 2003 году к ней обращались коллеги из Большого театра с просьбой защитить их от проституции. Подробностями артистка поделилась в беседе с НСН.
"Я помню, когда в 2003 году ко мне обращались балерины Большого театра с просьбой их защитить, потому что их превратили в проституток. Когда «вывозили» Большой театр, устраивая якобы там концерты, стояла администратор у входа и девочек поголовно записывала, говорила, кто пойдет на банкет с продолжением этого банкета с постелью, со всеми делами",
— рассказала Волочкова.
Она также отметила, что если девушки отказывались, то им говорили, что это их последняя поездка с труппой Большого театра. И добавила, что ее коллеги боялись говорить о подобном в публичном пространстве.