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16 минут назад

"Их превратили в проституток": Волочкова встала на защиту балерин

Мария Иглина

Балерина Анастасия Волочкова вспомнила, как в 2003 году к ней обращались коллеги из Большого театра с просьбой защитить их от проституции. Подробностями артистка поделилась в беседе с НСН.

"Их превратили в проституток": Волочкова встала на защиту балерин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я помню, когда в 2003 году ко мне обращались балерины Большого театра с просьбой их защитить, потому что их превратили в проституток. Когда «вывозили» Большой театр, устраивая якобы там концерты, стояла администратор у входа и девочек поголовно записывала, говорила, кто пойдет на банкет с продолжением этого банкета с постелью, со всеми делами",

— рассказала Волочкова.

Она также отметила, что если девушки отказывались, то им говорили, что это их последняя поездка с труппой Большого театра. И добавила, что ее коллеги боялись говорить о подобном в публичном пространстве.

Ранее поклонники не узнали Волочкову на видео.

Звёзды,Анастасия Волочкова,
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