Грымов объяснил, почему обижен на Витаса и Алсу

Российский режиссер театра и кино, сценарист, продюсер Юрий Грымов рассказал на YouTube-шоу "Откройте, Давид!", что не дождался от многих звезд эстрады благодарности за то, что сделал их знаменитыми.
Именитый режиссер раскрыл, что именно он подарил Витасу незабываемый образ поющего "ихтиандра". После вышедшего клипа артист мгновенно превратился в звезду.
"Придумал прическу, шарф, жабры… Люди в эту пургу поверили… Я снял за небольшие деньги. Мне было интересно с нуля создавать эту историю",
— вспоминает Грымов.
56-летний постановщик клипа также указал, что продюсер Витаса Сергей Пудовкин остался в восторге от его работы, но от дальнейшего сотрудничества отказался.
"Продюсер стоял на коленях передо мной и восхищался, как это замечательно. И когда я увидел по телевизору следующий клип, который снимал уже не я, мне было очень обидно",
— разъяснил свою точку зрения Грымов.
Грымов также рассказал о работе с юной Алсу, он снял ей четыре первых клипа, включая дебютный "Зимний сон". "Алсу даже "спасибо" не говорила после съемок", — выразил претензии к 14-летней артистке режиссер. Хорошо он только отозвался о работе с Валерием Леонтьевым.
В конце 2021 года исполнилось пять лет с момента назначения худруком театра "Модерн" Юрия Грымова. В интервью "Газете.Ru" режиссер рассказал о произошедших с того момента изменениях, оценил современную театральную индустрию, а также выразил мнение, что проблема харассмента является "придуманной".