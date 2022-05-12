Грымов объяснил, почему обижен на Витаса и Алсу

Российский режиссер театра и кино, сценарист, продюсер Юрий Грымов рассказал на YouTube-шоу "Откройте, Давид!", что не дождался от многих звезд эстрады благодарности за то, что сделал их знаменитыми.

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Именитый режиссер раскрыл, что именно он подарил Витасу незабываемый образ поющего "ихтиандра". После вышедшего клипа артист мгновенно превратился в звезду.

"Придумал прическу, шарф, жабры… Люди в эту пургу поверили… Я снял за небольшие деньги. Мне было интересно с нуля создавать эту историю",

— вспоминает Грымов.

56-летний постановщик клипа также указал, что продюсер Витаса Сергей Пудовкин остался в восторге от его работы, но от дальнейшего сотрудничества отказался.

"Продюсер стоял на коленях передо мной и восхищался, как это замечательно. И когда я увидел по телевизору следующий клип, который снимал уже не я, мне было очень обидно",

— разъяснил свою точку зрения Грымов.

Грымов также рассказал о работе с юной Алсу, он снял ей четыре первых клипа, включая дебютный "Зимний сон". "Алсу даже "спасибо" не говорила после съемок", — выразил претензии к 14-летней артистке режиссер. Хорошо он только отозвался о работе с Валерием Леонтьевым.