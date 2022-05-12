Поклонники заподозрили Джонни Деппа в новом романе

Судебные разбирательства между Джонни Деппом и Эмбер Херд находятся в самом разгаре: на каждом слушании всплывают новые и порой ужасающие подробности их брака. Поклонники в режиме реального времени следят за драмой, разыгрывающейся на их глазах, чтобы не упустить ни одной детали в этом скандальном деле. Они-то и заметили кое-что странное в поведении звезды «Пиратов Карибского моря». Что именно, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Во все тяжкое" Кадр из фильма "Во все тяжкое"

Суд между экс-супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд стал одной из самых обсуждаемых тем последнего месяца. Это неудивительно: выяснения отношений актеров уже тянут минимум на сценарий к захватывающему многосерийному сериалу. И это еще далеко не конец: так, пользователи заподозрили Деппа в романе с его адвокатом Камиллой Васкес. Такие выводы они сделали после того, как в Сеть попали кадры, на которых Джонни и Камилла улыбаются друг другу, покидая здание суда. А на другом видео был запечатлен момент, когда актер тепло обнял своего адвоката после завершения заседания.

Отметим, что никаких существенных доказательств их отношениям еще нет. Однако издание TMZ сообщает, что несмотря на то, что их видели улыбающимися и смеющимися друг над другом, это просто означает, что Камилле нравится чувство юмора Джонни.

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд не первый год выясняют отношения: сразу после развода актриса обвинила экс-супруга в домашнем насилии. Какое-то время суд был на стороне девушки, а карьера Джонни пошла под откос. Однако он не намерен сдаваться и сейчас пытается очистить свое имя после того, как газета The Sun заклеймила его «избивающим жену».