Знаменитости, которые вернулись к бывшим возлюбленным

В одну реку можно войти дважды, если очень хочется: эти звездные пары точно знают, что развод — вовсе не конец отношений.

В каждых отношениях рано или поздно случаются кризисы, когда кажется, что любовь прошла и дальше двум людям не по пути. Кто-то старается переждать этот сложный период, надеясь, что за бурей снова наступят солнечные дни, другие расстаются. Правда, иногда разрыв отношений лишь показывает, что двое не могут друг без друга, поэтому после паузы они воссоединяются уже навсегда. У кого-то расставание длится пару недель, а у некоторых затягивается на года.

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Юлия Меньшова и Игорь Гордин

Родители телеведущей Владимир Меньшов и Вера Алентова казались идеальной парой, но мало кто знал, что эти знаменитости едва не развелись, когда Юля была совсем маленькой. Они были измучены безденежьем, недосыпом и проблемами, брак трещал по швам. Владимир и Вера разъехались почти на два года, но поняли, что не могут порознь и дали отношениям второй шанс.

Юлия пошла по их стопам: в 1997 году она вышла замуж за Игоря Гордина, родила сына и дочь, а через семь лет решила, что устала от семейной жизни. Супруги развелись, сохранив дружеские отношения, вместе они заботились о детях и ездили отдыхать. Однажды во время такого путешествия Игорь и Юлия неожиданно поняли, что снова влюблены друг в друга. В 2008 году Меньшова снова вышла замуж за экс-супруга.

Михаил Боярский и Лариса Луппиан

Что делать, если отношения с очень любимым человеком похожи на бег с препятствиями? Постоянные ссоры, крики, слезы, ревность и непонимание точно наведут на мысль, что даже сильные чувства не стоят жизни в таком стрессе и пора бы разойтись, чтобы однажды в порыве гнева не убить избранника.

Так решили Михаил Боярский и Лариса Луппиан: молодые, темпераментные, упрямые они были невероятно влюблены друг в друга, но жить без ссор и скандалов не умели. В пылу очередного конфликта супруга подняла на актера глаза и тихо произнесла: «Давай разведемся?». Михаил согласился.

Через пару дней Боярский и Луппиан подали заявление о разводе и, наверно, разошлись бы навсегда, но судьба решила иначе: вскоре у Михаила случился приступ панкреатита, его увезли в клинику с ужасными болями. И, конечно, Лариса была рядом и ухаживала за почти бывшим мужем. Так отношения и наладились.

Орландо Блум и Кэти Перри

Голубоглазая скандалистка и один из главных любимцев Голливуда познакомились в 2016 году на вечеринке. Это была любовь с первого взгляда. По крайней мере, именно так вспоминают о встрече Кэти и Орландо. Следующим утром знаменитости проснулись вместе, а через пару месяцев о страстном романе стало известно публике.

Правда, тогда отношения не продлились долго: через 10 месяцев Перри заявила звезде «Пиратов Карибского моря», что не создана для брака и моногамии, поэтому им лучше расстаться. Поклонники пары были раздавлены, да и сам Орландо жаловался, что ему разбили сердце.

Встреча певицы и актера произошла через два года и была такой, что вполне могла стать сценой из голливудского фильма: бывшие влюбленные оказались на одном концерте, мило поболтали, потанцевали и… уехали в закат на мотоцикле Блума. С тех пор больше знаменитости не расставались, а год назад у пары родилась дочка Дейзи. Теперь Кэтти вряд ли можно назвать бунтаркой, она выбирает цвет стен для детской и посвящает мужу самые чувственные баллады.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Они точно стали парой №1 в прошлом году, ведь о сказочной истории воссоединения Бена и Дженнифер спустя 17 лет писали все мировые СМИ! Кажется, теперь «Беннифер» даже больше любимы публикой, чем много лет назад, когда впервые собирались пожениться.

Они блистали на красных дорожках и в кино, давали многочисленные интервью и планировали свадьбу, о которой бы говорил весь мир. Но церемония отменилась. По слухам, Бен решил повременить с узами брака, а Лопес ждать не хотела. Вскоре она отправилась под венец с Марком Энтони, а Аффлек женился на другой Дженнифер — Гарнер. У каждого появились дети, каждый прошел через сложный развод, попытался найти новую любовь и остался с разбитым сердцем.