Кто такой Джейкоб Элорди и почему все обсуждают его романы

Австралийский актер Джейкоб Элорди совсем недавно пришел в свою профессию, но уже стал одним из главных красавчиков-ловеласов Голливуда. Свою популярность он получил благодаря роли Нейта в сериале “Эйфория”. В этом проекте он снимается с 2019 года. Несмотря на то, что он играет отталкивающего персонажа, внешность актера помогла завоевать ему миллионы поклонниц по всему миру. Однако Элорди не спешит выбирать себе возлюбленную среди фанаток, он старается поддерживать интерес к своей персоне с помощью романов. В материале “Рамблера” — о том, почему за личной жизнью этого актера следят абсолютно все.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Новая возлюбленная

Видео дня

После того, как актер расстался со своей предыдущей девушкой, он был один на протяжении полугода. Поклонницы гадали о том, кто будет его следующей пассией, так как Элорди выбирает себе крайне популярных звездных подружек. Однако вопреки предположениям, его новой девушкой оказалась YouTube блогер Оливия Джейд.

Пару заметили в одном из парков Лос-Анджелеса, где они гуляли с собаками. Теперь поклонники точно уверены в том, что у них роман. Ранее их уже видели вместе в одной из городских кофеен. Папарацци поймали их на свидании. Теперь поклонники ждут официального подтверждения.

Кайя Гербер

Одним из самых ярких романов Элорди был с Кайей Гербер — дочерью Синди Кроуфорд. Пара часто появлялась вместе на красных дорожках и других светских мероприятиях. Впервые слухи о том, что они вместе, появились осенью 2020 года. Спустя два месяца, во время празднования Хэллоуина, они официально подтвердили свои отношения.

Их называли “самой красивой молодой парой”, папарацци постоянно ловили их на улице, но в ноябре 2021 года они объявили о расставании. Никаких подробностей они не сообщали, известно лишь то, что решение они приняли совместно.

Партнерши по съемкам

До Кайи Гербер Элорди часто встречался со своими партнершами по съемочным площадкам. В 2019 году, после выхода первого сезона сериала “Эйфория” Элорди начал встречаться с Зендаей, которая исполняет главную роль в сериале. Сначала это было только на уровне слухов, а потом их сфотографировали вместе на улице. Отношения пары продлились недолго, сейчас они продолжают вместе работать на съемках. По слухам, Элорди бросил Зендаю из-за Кайи Гербер.

Еще одним романом были отношения с актрисой, которая сыграла главную женскую роль в фильме “Будка поцелуев” Джои Кинг. По сюжету фильма, они играли молодых людей, которые влюбились друг в друга. Так произошло и в жизни, но пара провстречалась недолго. В интервью после расставания актриса заявила, что получила ценный опыт в отношениях, но с актерами встречаться больше не планирует.