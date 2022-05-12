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1 час назад

Юрий Грымов объяснил, за что обижен на Алсу и Витаса

Мира Маркина

Российский режиссер, продюсер и сценарист Юрий Грымов побывал на YouTube-шоу «Откройте, Давид!», где поделился некоторыми воспоминаниями и обидами.

Юрий Грымов объяснил, за что обижен на Алсу и Витаса
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Режиссер объяснил, за что он держит обиду на Витаса и Алсу. Эти артисты, по его мнению, отнеслись к его работе и к нему самому без должной благодарности. А ведь именно Грымов снял клип Витаса, который определил его сценический образ.

«Придумал прическу, шарф, жабры… Люди в эту пургу поверили… Я снял за небольшие деньги. Мне было интересно с нуля создавать эту историю(...) Продюсер стоял на коленях передо мной и восхищался, как это замечательно. И когда я увидел по телевизору следующий клип, который снимал уже не я, мне было очень обидно», — делится режиссер.

Похожая история случилась у него и с Алсу. Грымов вспомнил, как снял ее первые клипы, один из которых был срежиссирован на ставшую хитом песню "Зимний сон", а юная артистка даже ни разу не сказала ему "спасибо". Ни на одной съемке он не услышал от тогда еще 14-летней певицы желаемых благодарностей.

Ранее мы рассказывали, как Маша Распутина смутила пользователей сети своей фотографией.

Звёзды,Юрий Грымов,
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