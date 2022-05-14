Звезды, которые нарушали закон

Знаменитые люди часто чувствуют безнаказанность из-за того, что они популярны и у них довольно много поклонников, которые их боготворят. Однако перед законом равны все, и даже самые богатые и знаменитые не могут избежать наказания. В материале “Рамблера” — о звездах, которые нарушали закон.

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Витас

Певец Валерий Грачев, более известный под псевдонимом Витас, в 2013 году стал виновником ДТП. Его машина наехала на велосипедистку в Москве, происшествие случилось около входа на ВДНХ. Он попытался скрыться с места преступления, но девушка начала снимать происходящее на видео, из-за чего ей посыпались угрозы со стороны певца и его супруги. Когда на место приехала полиция, он оскорбил их ненормативной лексикой и ударил одного из представителей правоохранительных органов. В итоге певец и велосипедистка оказались в больнице, а Витас отделался штрафом в 100 тысяч рублей.

Алексей Панин

Кадр из фильма "Жмурки"

Актер стал известен не только благодаря своим ролям, но и эпатажному поведению. В 2013 году он несколько раз нарушил закон, устроив пьяный дебош. Сначала это случилось летом в курортном городе Туапсе. Потом его заметили в одном из ресторанов Владимирской области, где он бил посуду и зеркала. Подобные выходки он устраивал в нескольких городах России, что квалифицировалось как “мелкое хулиганство”. За это он смог отделаться штрафами.

Анастасия Дашко

Кадр из видео

Во времена популярности телешоу Анастасия Дашко прославилась своим участием в “Доме-2”. У нее появилось много поклонников по всей стране. В 2014 году она покинула телестройку, и ее жизнь кардинально изменилось. Ее обвинили в махинациях, связанных с продажей строительных материалов. За это преступление девушке дали три года тюрьмы. Из этого она отсидела половину срока, а потом рассказал, как нелегко ей пришлось в заключении.