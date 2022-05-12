Внучка Расула Гамзатова вышла замуж

Шахри Амирханова знакома публике не только благодаря своему известному деду - поэту Расулу Гамзатову. Шахри - журналистка и какое-то время являлась главным редактором популярного глянцевого издания Harper's Bazaar. Теперь же большую часть своего времени она предпочитает отдавать семье. Долгое время они со своим молодым человеком Александром Липским (клавишником группы Pompeya) не узаконивали отношения, хоть и растили вместе дочку Алису.
Но буквально на днях Шахри поделилась радостной новостью со своими подписчиками:
"Я вышла замуж", - сдержанно подписала Амирханова свое фото в светлом наряде.
В своем давнем интервью журналу Tatler, девушка откровенно делилась своими мыслями об их с Александром отношениях. Напомним, что супруг Шахри младше ее на семь лет.
«Почему сейчас так много пар, где парень моложе? — переспрашивает Шахри. — Не знаю почему. Я никогда не придавала значения цифрам, просто так совпало. Парни моего возраста уже в двадцать пять начинали выглядеть старыми и тяжелыми, они носили пиджаки, были одержимы успехом, который измерялся большими машинами, лодками, домами, охраной, и за всем этим терялся элементарный вкус к жизни — мне с ними было невыносимо скучно. Наверное, это проблема моего поколения нулевых: все куда-то очень спешили, что-то друг другу доказывали, забывая просто жить. Все это не про Сашу и не про людей, которые нас окружают. В первую очередь это вопрос ценностей, вопрос воспитания — и у нас они совпадают. Нам классно вместе, мы друзья, и нам каждый день интересно друг с другом. Мне нравится наша жизнь. А еще он потрясающий папа».
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