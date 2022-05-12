Сын Валерии показал, как хорошо устроился в Дубае

Сыну певицы Валерии Арсению Шульгину 23 года, однако к своему возрасту он успел обзавестись полноценной семьей и к тому же может себе позволить отдыхать в самых элитных отелях мира.

Фото: соцсети соцсети

В своей социальной сети Арсений поделился видом из своего окна в дорогом пентхаусе в Дубае. Шульгин отправился в Арабские Эмираты на отдых со своей женой Лианой и дочерью Селин, где они арендуют для жилья элитный пентхаус.

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"Это вам не Москва-сити" - подписал сын известной певицы.

В своей социальной сети Арсений провел целую экскурсию по апартаментам, так называемый румтур, для своих подписчиков, делясь попутно своими эмоциями от потрясающего вида из окон и интерьеров.