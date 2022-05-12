Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
1 час назад

Сын Валерии Арсений Шульгин показал элитный пентхаус в Дубае

Мира Маркина

Сыну певицы Валерии Арсению Шульгину 23 года, однако к своему возрасту он успел обзавестись полноценной семьей и к тому же может себе позволить отдыхать в самых элитных отелях мира.

Сын Валерии показал, как хорошо устроился в Дубае
Фото: соцсетисоцсети

В своей социальной сети Арсений поделился видом из своего окна в дорогом пентхаусе в Дубае. Шульгин отправился в Арабские Эмираты на отдых со своей женой Лианой и дочерью Селин, где они арендуют для жилья элитный пентхаус.

соцсети

"Это вам не Москва-сити" - подписал сын известной певицы.

В своей социальной сети Арсений провел целую экскурсию по апартаментам, так называемый румтур, для своих подписчиков, делясь попутно своими эмоциями от потрясающего вида из окон и интерьеров.

Ранее мы писали, как пластический хирург объяснил резкое ухудшение внешнего вида Пугачевой в Израиле.

Звёзды,Арсений Шульгин,Валерия,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители